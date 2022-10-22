Супруга президента Зеленского прибыла с рабочей поездкой в Германию. Она встретилась с первой леди ФРГ Эльке Бюденбендером.

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Елена Зеленская встретилась с первой леди Германии

Первая леди поделилась, что Германия стала одной из тех стран, которая больше всего дала возможность убежища украинцев и обеспечения женщин, детей или пожилых людей. К тому же, весной страна приняла онкобольных.

Занимается этим, в частности, моя коллега – первая леди ФРГ Эльке Бюденбендер. А еще она активная участница нашего профессионального сообщества – Киевского саммита первых леди и джентльменов. Так что нам было что обсудить во время сегодняшней встречи в Германии,

– рассказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская с первой леди Германии / Фото с телеграма Зеленской

"Благодарила коллегу за поддержку пилотного проекта по открытию немецко-украинской школы в Берлине. И для нас, и для учеников, и для родителей чрезвычайно важно, чтобы не терялась связь с родным языком и украинской образовательной программой".

Елена Зеленская добавила, что все чаще обсуждает с первой леди не только гуманитарные темы, но и военную поддержку.

"Так как летом в Вашингтоне перед конгрессом США, так и сегодня с коллегой в Германии я говорила и о военной поддержке Украины. Прежде всего о предоставлении Германией средств противоракетной и противовоздушной обороны. Это не об оружии или геополитике. Это о спасении наших мирных людей и их право на жизнь и безопасность, которые ежедневно нарушает Россия своими бомбардировками. И я рада видеть, что Германия все лучше нас понимает", – поделилась первая леди.

Для встречи с первой леди Германии Елена Зеленская выбрала молочную блузку с воротничком, широкие темные брюки и стильный жакет. Она завершила образ золотыми серьгами и элегантной прической.

Елена Зеленская с первой леди ФРГ / Фото с телеграма Зеленской

Напомним, на днях Елена Зеленская также дала интервью немецкому изданию Bild. Она рассказала, какие риски ждут Украину в следующие месяцы и ответила на вопрос о помощи от западных стран.