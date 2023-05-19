Елена Зеленская в вышитой блузке рассказала корейским журналистам о войне: фото первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в Республике Корея. Она показала новые успехи поездки – на днях первая леди встретилась с журналистами.

Жена президента Зеленского во время визита в Республику Корею дала несколько интервью корейским журналистам. Ее часто спрашивали о том, какая сейчас жизнь в Украине.

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Елена Зеленская пообщалась с корейскими журналистами

Отвечая на вопрос, первая леди привела пример из Херсона. Когда под обстрел попал вокзал, откуда отправлялся поезд. Он прибыл во Львов, как и было, – там его встретили аплодисментами.

Вот образ всей жизни украинцев сейчас. Рискуя каждый день – каждый и каждый делают свое дело, вкладываются в победу. Как этот поезд, идем дальше,

– заметила Зеленская.

Елена Зеленская разговаривала с одним из старейших изданий Chosun Ilbo, а также с национальным телеканалом KBS и информационным агентством Yonhap. "Для меня важна возможность больше рассказать об Украине и украинцах корейским зрителям и читателям. Передала благодарность за поддержку и понимание – чужих войн в современном мире не бывает".

Образы первой леди

Елена Зеленская продемонстрировала разные образы в Республике Корея. Сначала она появилась в белой блузке с объемными рукавами и вышивкой. Первая леди также надела черные широкие брюки и подчеркнула талию ремнем. Золотая подвеска и укладка дополнили образ.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Также супруга президента позировала перед камерами в белоснежном костюме с жакетом-кимоно. Этот образ она выбирала для участия в конференции "Азиатское лидерство". Также первая леди встретилась с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

, День вышиванки Елена Зеленская тоже провела в Сеуле. Первая леди предстала перед публикой в нежной вышиванки молочного цвета

с объемными рукавами, а еще дополнила образ украшениями.