В черно-белой классике: Елена Зеленская поразила выходом в брючном костюме в Дубае
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская была приглашена в Объединенные Арабские Эмираты на женский саммит Forbes 30/50. Там она также презентовала свою Фундацию. В Дубае супруга президента ошеломила выходом в черно-белой классике.
Еще в первый день официального визита, 8 марта, Елена Зеленская имела встречу с шейхом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Во второй раз с президентом она увиделась на презентации благотворительной Фундациии. В Дубае она не только привлекла внимание зарубежных меценатов и организаций к Украине, но и лично поблагодарила за постоянное внимание ОАЭ к нашим гуманитарным проблемам и за помощь.
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"С каждым днем украинского в мире становится все больше – должно увеличиться и мирового в Украине. Потому что сотрудничество – всегда двустороннее движение", – заявила Зеленская после встречи с министром по вопросам международного сотрудничества ОАЭ и министром по вопросам климата и окружающей среды.
Елена Зеленская с министрами ОАЭ / Фото с телеграмма первой леди Украины
Черно-белый образ Елены Зеленской в Дубае
Для презентации Фундации и интервью изданию "Эмираты сегодня" Елена Зеленская выбрала вечную черно-белую классику. На ней был стильный черный костюм-тройка с любимыми брюками-палаццо со стрелками и удлиненным пиджаком с накладными карманами. Образ завершила белоснежная рубашка с острым воротником.
Из аксессуаров первая леди Украины выбрала лаконичные золотые серьги-шарики и брошь с эмблемой Фундации. На публичные мероприятия она одевает ее еще с ноября, когда представила свой благотворительный проект в Лондоне.
Елена Зеленская с президентом ОАЭ / Фото с телеграмма первой леди Украины
Елена Зеленская на интервью в ОАЭ / Фото с телеграмма первой леди Украины
Елена Зеленская с министрами ОАЭ / Фото с телеграмма первой леди Украины
- Кстати, в Фундацию Елены Зеленской внес вклад даже Леонардо Ди Каприо.
- Украинская супер модель Алина Байкова приглашала его на презентацию в Нью-Йорке, потому что не могла прийти сама, он отказался, но пообещал, что задонатит.
- Позже стало известно, что актер сдержал слово, но пожертвованную сумму не рассекретил.