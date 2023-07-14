В голубом костюме: Елена Зеленская снялась в сериале от ЮНИСЕФ – волшебные фото

Телеведущая Екатерина Осадчая при поддержке ЮНИСЕФ и Министерства социальной политики запустили документальный сериал "Семья для каждого ребенка". В первом выпуске также снялась Елена Зеленская. Она одела лаконичный костюм в синих оттенках.

В выпуске телеведущая с экспертами разрушила самый распространенный миф о том, что оставшийся без родителей ребенок в будущем имеет лишь два варианта – усыновление или интернат. К тому же из видео можно узнать, как лично можно помочь ребенку, потерявшему родителей.

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Образ Елени Зеленской

Первая леди Украины вибрала костюм нежно-голубого цвета, состоявшую из асимметричного жакета и юбки длины макси. Костюм она соединила с голубой рубашкой и туфлями-лодочками в тон. Аутфит первая леди довершила небольшими серьгами.

Волосы Зеленской были уложены в легкие локоны, а на лице был лёгкий макияж с нюдовой помадой на губах.



Елена Зеленськая и Екатерина Осадчая / Фото с инстаграмма телеведущей

В первой серии ведущая познакомилась с семьей Константина и Антонины Антонюков, где воспитываются 12 детей. Они создали детдом семейного типа. Родители рассказала о трудностях, которые возникали в процессе и поделились, как воспитывать такое большое количество малышей.

Документальный сериал "Семья для каждой семьи": смотрите видео онлайн