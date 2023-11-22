Это сложная задача, – Елена Зеленская откровенно рассказала об обязанностях первой леди

С приходом Владимира Зеленского к власти в 2019 году жизнь не только шоумена, но и всей его семьи сильно изменилась. Так, супруга президента Украины Елена Зеленская призналась, каковы ее обязанности сегодня.

Она рассказала, что сейчас сосредоточена только на своей деятельности как первой леди. Все потому, что с началом полномасштабного вторжения сложно выделять время на что-либо другое.

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Елена Зеленская рассказала о своих обязанностях

Первая леди поделилась, что не существует ни одного пособия, которое могло бы подготовить человека к должности супруги президента. Особенно в стране, которая борется с суровыми реалиями войны. Так что быть первой леди, по словам Елены Зеленской, это сложно и в то же время очень ответственно.

Быть супругой президента в любой стране – это сложная задача, которую ты должна сама себе осознать, решить, какую роль ты будешь играть. К сожалению, нет методических указаний или учебников, которые бы учили тому, что ты должен делать или должен знать. Оказаться в роли супруги президента в стране, которая в войне, с трагедией, – это, конечно, не может быть мечтой сознательной человека. Ощущение ответственности огромное,

– отметила Елена.

Зеленская подчеркнула, что ее главная работа теперь связана именно с обязанностями первой леди.

"Если описать сейчас мою жизнь, я в большинстве передвигаюсь между двумя объектами – это офис и дом. Есть еще какие-то командировки по Украине, когда есть действительно причина куда-то уехать. А так – только работа и только то, чем я занимаюсь", – рассказала первая леди Украины.

Интервью Елены Зеленской: смотрите видео онлайн

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