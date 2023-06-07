В жакете и с ожерельем: Елена Зеленская восхитила деловым образом на круглом столе в Харькове

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в круглом столе. На события она появилась в деловом образе и показалась с новым ожерельем.

Супруга президента Елена Зеленская продолжила работу в Харькове. На днях она приняла участие в специальном круглом столе по помощи детям. Было предложено ввести семейные формы воспитания в Харьковской области.

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Первая леди рассказала, что сейчас вся страна пытается перейти к семейным формам воспитания, чтобы дети росли с родителями, а не в приюте. В этом помогает партнер и эксперт – ЮНИСЕФ.

Думаю, Харьковская область и здесь сохранит лидерство, инициативу и неравнодушие. Чужих детей не бывает в мирное время – тем более нет чужих детей во время войны,

– поделилась Елена Зеленская.



Елена Зеленская на круглом столе / Фото с инстаграма первой леди

Образ первой леди

Елена Зеленская предстала в деловом образе на круглом столе. Она надела карамельную блузку и соединила ее с черным жакетом.

Первая леди сделала интересный акцент на шее, украсив ее массивным прозрачным ожерельем. Также среди аксессуаров были серьги.

Зеленская элегантно вложила волосы в гульку сзади и сделала легкий макияж.



Елена Зеленская на круглом столе / Фото с инстаграма первой леди