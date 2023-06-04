4 июня в Украине – День невинных детей, ставших жертвами российской агрессии. В Харькове открыли символический памятник-монумент в Харькове, о чем сообщили в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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При поддержке патроната первой леди Украины скульптор Михаил Ятченко создал монумент, посвященный погибшим детям. Скульптура изображает мальчика и девочку – это как ангелы с обгоревшими крыльями. Они взлетают в небо с каменной глыбы, что символизирует взрыв российского снаряда.

Елена Зеленская открыла памятник детям-жертвам вооруженной агрессии / Фото с телеграма первой леди

Елена Зеленская выступила на открытии

Елена Зеленская и Делегация дипломатического корпуса почтили память жертв агрессии, возложили цветы к мемориалу и зажгли лампадки. Первая леди выступила с эмоциональной речью, едва сдерживая слезы. Она вспомнила трагические потери, когда фото родителей и родных, потерявших детей, внуков разлетались по миру.

Сейчас особенно сложно подобрать правильные слова. Трудно открывать памятники погибшим, особенно если эти погибшие – дети,

– высказалась первая леди.

"Я вспоминаю фото, когда папа держит за руку погибшего на остановке, здесь, в Харькове, своего сына. Такое невозможно забыть и невозможно с этим смириться. Родители держат своих детей за руку, когда они начинают учиться ходить. Когда впервые ведут в детсад или в школу. Самое страшное, что можно себе представить – когда родители держат за руку погибших детей. Так просто действительно не должно быть".



Елена Зеленская открыла памятник детям-жертвам вооруженной агрессии / Фото с телеграма первой леди

Елена Зеленская напомнила, что Россия за этот год забрала 485 детей – это страшная цифра. Она подчеркнула, что боль невозможно постичь, но можно разделить. Для этого следует также без устали обращаться к международному сообществу.

Чтобы цифры, которые мы только что назвали, перестали расти. Чтобы больше не гибли дети. В 21 веке в Европе мы вынуждены говорить о защите детей от физического истребления. Мир должен осознать, если до сих пор не осознал, что угроза для наших детей – это угроза детям вообще.

"В то же время дети – наша ответственность. Если они – наше будущее, мы – их настоящее. Мы должны изо всех сил делать так, чтобы вернуть нашим детям спокойствие и уверенность, даже посреди войны. Сохраним память о тех детях, которым посвящен этот памятник. Станьте их голосами и памятью. Нельзя опускать руки, надо держаться за руки ради них".

Видео с открытия памятника погибшим детям: