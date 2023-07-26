В черном брючном костюме: Елена Зеленская посетила мемориал памяти жертв обстрела Винницы
Источник:Елена Зеленская
Елена Зеленская приехала с визитом в Винницу. В первую очередь, она посетила мемориал памяти жертв российского обстрела города 14 июля 2022 года. Первая леди удачно подобрала сдержанный образ с черным брючным костюмом.
Она отметила, что площадь, которую прошлым летом российские военные обстреляли "Калибрами", частично восстановлена. Но, как напоминание о том, какому бесчеловечному, варварскому злу сопротивляется Украина, местные власти оставили иссеченный обломками самолет в центре площади.
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Образ Елены Зеленской
Первая леди Украины для визита в Винницу выбрала классический черный брючный костюм, состоявший из двубортного жакета с пуговицами и прямых брюк. Его она соединила с бежевой блузкой. Аутфит первой леди также дополняли шоколадные каблуки с прямоугольным носом.
Елена Зеленская в Виннице / Фото с инстаграмма первой леди
Волосы Зеленская уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых тонах. Из аксессуаров первая леди добавила серьги-полукольца.
Елена Зеленская в Виннице / Фото с инстаграмма первой леди
Предыдущие наряды первой леди Украины
- На встречу с главой USAID Самантой Павер Елена Зеленская выбрала черный костюм-комбинезон, состоящий из брюк и жакета с укороченными рукавами. Силуэт подчеркнул широкий пояс на талии. Первая леди собрала волосы в аккуратный конский хвост и дополнила наряды аксессуарами.
- Первая леди Украины сопровождала Владимира Зеленского на встрече с президентом Южной Кореи. Она надела костюм пурпурного цвета с юбкой меди и жакетом с поясом-баской от украинского бренда A.M.G. Образ дополнили серьги от Guzema, туфли-лодочки в тон и брошь в виде подсолнуха.
- Елена Зеленская встретилась с министром здравоохранения Литвы господином Арунасом Дулькисом. В Вильнюсе первая леди Украины появилась в брючном костюме молочного цвета. Его она соединила с блузой с невысокой горловиной в шоколадном оттенке. Аутфит завершили коричневые каблуки с прямоугольным носом. Из аксессуаров Елена Зеленская выбрала лаконичные серьги-кольца, которые скомбинировали с маленькими серьгами-гвоздиками.