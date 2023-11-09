В пиджаке-кимоно с цветочной аппликацией: Зеленская очаровала аутфитом от украинского бренда
Источник:Елена Зеленская
На днях Елена Зеленская посетила Францию с рабочим визитом. Там она очаровала стильным нарядом от украинского бренда The Lake Studio.
Также в Париже первая леди Украины выступила с убедительной речью в начале 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В сопровождении Одри Азуле, генерального директора ЮНЕСКО, она имела возможность осмотреть увлекательную фреску, созданную известным французским художником уличного искусства Кристианом Гэми. К тому же супруга президента Украины торжественно открыла книжную полку.
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Образ Елены Зеленской
На рабочую встречу первая леди подобрала стильный двухбортный пиджак-кимоно от украинского бренда The Lake Studio. Он украшен цветочной аппликацией, где изображен одуванчик, символизирующий солнце, свет и детские мечты. Зеленская соединила графитовый пиджак с изящной черной юбкой-карандашом и черным гольфом в тон. В заключение она дополнила свой образ черными туфлями на шпильке.
Волосы супруга президента Украины вложила в легкие локоны и сделала натуральный макияж с нюдовой помадой.
Елена Зеленская в нарядах отечественного производителя
- В конце сентября Елена и Владимир Зеленские посетили Канаду. На рабочую встречу в парламент первая леди Украины надела элегантный черный брючный костюм от известного украинского бренда GASANOVA. Она соединила его с черными туфлями и минималистическими украшениями.
- На встречу с Мэри Саймон и Витом Фрейзером Елена Зеленская подобрала песчаный ансамбль, который включал стильный жакет и брюки. Наряд Зеленской отличались характерным вырезом, подчеркивающим ее талию. Чтобы завершить свой аутфит, она выбрала элегантные коричневые замшевые туфли на каблуке и пару изысканных сережек. Дополнением образа стала волшебная брошь в виде Евшан-зелья от известного дизайнера Руслана Багинского.
- В США жена президента Украины появилась в асимметричном брючном костюме черного цвета, где на пиджаке есть один карман и белая кайма на правой стороне, от украинского дизайнера Андре Тана. По его словам, этот наряд символизирует надежды украинцев.