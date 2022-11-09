В твидовом жакете: Елена Зеленская повторила образ – эффектные фото

Первая леди Украины продолжает работать над восстановлением освобожденных территорий Украины, привлекает инвесторов. На встречах с иностранными партнерами Зеленская постоянно демонстрирует безупречные аутфиты.

Зеленская встречалась с известным меценатом Говардом Баффетом, который сказал, что хочет поучаствовать в восстановлении Украины. Решили сосредоточиться прежде всего на образовании и именно в деоккупированном регионе, одном из наиболее пострадавших от российских захватчиков.

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В Буче строится новое предприятие – фабрика-кухня, которая будет кормить все учебные заведения трех общин: Бучанской, Немишаевской, Бородянской. Предприятие будет производить 10 тысяч порций горячего питания ежедневно.

В начале учебного года Зеленская вместе с Говардом посещала Бучу и уже есть первые результаты этого сотрудничества – все готово к старту работ. В военное время возвращается реформа школьного питания, поскольку в ней запланированы мощные предприятия, которые будут полезно и качественно кормить сразу несколько заведений. А также это часть плана обновления Украины.

Деловой образ Елены Зеленской

Для встречи с Говардом первая леди выбрала деловую одежду. Она предстала перед меценатом в черном твидовом жакете и белой кофте. Соединила такой верх с черными брюками. Волосы собрала в лаконичную прическу, а на лице сделала макияж в чудесных тонах. Завершила аутфит минималистическими серьгами.

Напомним, в октябре в этом же жакете Зеленская встречалась с коллегой Эльке Бюденбендер – супругой президента Германии. Они говорили об открытии немецко-украинской школы и предоставлении средств ПВО.

Предыдущие выходы Елены Зеленской