Елена Зеленская поздравила с Днем Независимости
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская присоединилась к поздравлениям по случаю празднования Дня Независимости. Она опубликовала трогательное видео и адресовала родной стране чрезвычайно теплые и проникновенные слова.
24 августа наша страна празднует День Независимости. Ровно 30 лет назад Украина стала суверенной, а ее народ – свободен. Сегодня родную землю приветствуют украинцы из разных уголков мира.
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Поздравления с Днем независимости от Елены Зеленской
Перед торжественным парадом в Киеве Елена Зеленская также поздравила Украину с важной датой. На личной странице в инстаграме она распространила трогательное видео под названием "Ты у меня единственная". В ролике показаны самые красивые места Украины.
Текст публикации Елены Зеленской:
Любимая Украина, я рада поздравлять тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты – полна вдохновения, велика и разнообразна, а для меня лично – всегда самая лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать самые тяжелые преграды.
С праздником всех нас!Напомним, 23 августа в Украине отмечали День Государственного Флага. Украинские звезды не обошли вниманием этот праздник и в социальных сетях активно распространяли красноречивые фото в вышиванках и с государственным символом. Как это было – смотрите здесь.