Елена Зеленская в лидерах: журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей года

Журнал Time обнародовал новый список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году. Главной среди "лидеров" признали первую леди Елену Зеленскую.

Соответствующий список разместили на сайте журнала. В списке шесть категорий. Ранее Time назвал артиста в 2022 году.

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В категорию "Лидеры" попали две украинки:

первая леди Украины Елена Зеленская,

лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

Кроме того, в список "Лидеров" вошли президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Японии Фумио Кишида и арестованный в России журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович.

Как написали в журнале TIME, Елена Зеленская – это "писательница", работавшая за кадром, она никогда не просила внимания.

Мать двоих детей, она никогда не хотела стать сердцем нации в состоянии войны. Елена Зеленская не ожидала, что станет воином народа Украины, но с самоотверженным мужеством ответила на этот призыв,

– говорится в статье.

Елена Зеленская попала до 100 самых плавных людей года / Скриншот с сайта Time

Интересно, что к списку "Титаны" засчитали певицу Бейонсе, Илона Маска, футболиста Лионеля Месси и разработчиков вакцины Biontech Угура Шахина и Озлем Туреджи.

Нынешними "Новаторами" стали гендиректор OpenAI Сэм Альтман, супермодель Белла Хадид и американская реперша Доджа Кэт.

В категории "Кумиры" – британский король Чарльз ІІІ, писатель Салман Рушди, американская баскетболистка Бритни Грайнер, которую уволили из заключения в России.

Самыми влиятельными "Деятелями искусства" стали американский актер Майкл Б. Джордан, актеры Колин Фарелл и Дрю Бэрримор.

В категорию "Инноваторы" засчитали гендиректора The Walt Disney Company Боба Игера и футболиста Киллиана Мбаппе.

Напомним, что в прошлом году до 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time вошли Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.