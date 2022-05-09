8 мая в Ужгород приезжала Джилл Байден. В тот же день побывала Елена Зеленская. Первая леди Украины пообщалась не только с переселенцами, но и с военными, которые, защищая наши земли, получили ранения.

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Елена Зеленская побывала в Ужгороде

Это первый публичный выход первой леди во время полномасштабной войны. Зеленская рассказала, что увидела Ужгород военного времени, где невероятно цветут сакуры, но вместо туристов в архитектурном памятнике 18 века "Совиное гнездо" обустроили самый большой в Закарпатье хаб для приема переселенцев.

Также первая леди посетила украинских военных, которые сейчас находятся в одной из старейших больниц города. Сейчас в медицинском учреждении лечатся 32 наших раненых воина.

Мне лично удалось поблагодарить их за каждый день нашей безопасности. И знаете, что я услышала? "Не за что". Эти мужественные мужчины даже не считают себя героями. Говорят, это их работа. Именно за это и воюют. Чтобы был май, и сакуры, и детская коляска с маленьким пассажиром под мирным небом. В любом месте. Во всей стране,

– подчеркнула Зеленская.

Елена Зеленская появилась на публике в Ужгороде / Фото с инстаграмма первой леди

Отметим, первая леди Украины также поблагодарила Джилл Байден за ее важный и смелый визит в Украину. Во время войны в нашей стране нет безопасного места, поэтому поступок первой леди США в очередной раз показал солидарность и поддержку американского народа в очень сложное для всей Украины время.