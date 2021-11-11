Елена Зеленская покорила образом в персиковом жакете

После саммита первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве в августе, Елена Зеленская поддерживает связь с коллегами из разных стран мира. На днях она пообщалась с женой президента Израиля. Для видеозвонка она выбрала жакет нежного персикового оттенка.

В рамках платформы "мягкой силы" Елена Зеленская вышла на связь с первой леди Израиля Михаль Герцог. Они обсудили потенциальные совместные проекты, вопросы гендерного равенства и безбарьерного пространства. Безусловно, образ первой леди Украины не остался без внимания публики.

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Образ Елены Зеленской

Для рабочей онлайн-встречи супруга президента выбрала яркий аутфит. Она надела шоколадную рубашку и жакет персикового оттенка. Нежный верх с прямым силуэтом добавил ее образу свежести. Очевидно, брюки были такого же оттенка.

Елена Зеленская выглядела действительно празднично. Волосы она уложила в роскошные локоны и сделала макияж с акцентом. Она выделила глаза стрелками, а губы накрасила нежно-розовой помадой. Похоже, с новоиспеченной первой леди Израиля у нее сложились теплые отношения, так как улыбка не сходила с ее лица на протяжении всего видеозвонка.

Елена Зеленская в персиковом жакете / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская в персиковом жакете / Фото из инстаграма первой леди Украины

Предыдущие образы Елены Зеленской

На рабочую встречу с представителями проекта "Бизнес без барьеров" она надевала костюм черного цвета и блузку с завязками.

Черкасскую область первая леди посещала в черном пальто и молочном платье длины миди.

На региональном форуме в Днепре она выступала в классическом костюме прямого кроя и белой рубашке.

Полный текст публикации Елены Зеленской:

Серия двусторонних мероприятий с первыми леди разных стран мира продолжается.

Имела возможность пообщаться с супругой Президента Израиля Михаль Герцог. Она принимала участие в Киевском саммите первых леди и джентльменов и обратилась к участникам события во вдохновенном видео. Я рада, что наше общение продолжается, а платформа "мягкой силы" только способствует этому.

Прошло четыре месяца с тех пор, как госпожа Михаль стала первой леди Израиля. Я хорошо помню начало своего пути, поэтому поинтересовалась, что она выбрала своим направлением деятельности. Понимаю, насколько важна поддержка, особенно на старте, поэтому искренне желаю первой леди Израиля вдохновения и веры в собственные силы.

Во время разговора мы успели обменяться опытом и обсудить следующие темы: реализация права на образование людей с особыми потребностями, вопросы безбарьерного пространства, вопросы гендерного равенства.