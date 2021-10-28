Елена Зеленская продолжает работать над проектами, которые основала в статусе первой леди. Также на официальных встречах по поводу их реализации она демонстрирует красивые наряды.

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Деловой look Елены Зеленской

Первая леди Украины выбрала для рабочего дня деловой костюм черного цвета, состоявший из пиджака и брюк. Также надела белую рубашку, которая на шее завязывалась черной лентой. Вероятно, из обуви Елена выбрала туфли или ботинки на каблуке, ведь во время публичных выходов она предпочитает именно их.

В этот раз Зеленская выбрала прическу в виде аккуратного низкого пучка, а макияж ее был в коричневых оттенках. На лицо она надела черную защитную маску, которую снимала во время выступлений.



​Елена Зеленская в черном костюме / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в черном костюме / Фото из инстаграма первой леди



​Елена Зеленская в черном костюме / Фото из инстаграма первой леди

Отметим, в подобном костюме недавно первая леди выступала на третьем региональном форуме по реформе системы школьного питания, который проходил в Днепре. Тогда Зеленская распустила волосы, что делало ее аутфит менее формальным.