Елена Зеленская в персиковом кардигане и джинсах пришла к больным деткам

В пятницу, 24 декабря, Елена Зеленская посетила детскую больницу "Охматдет". Она читала книгу и пила чайс маленькими пациентами столичной клиники.

Первая леди Украины своим примером доказывает, что творить добро – просто. В сезон новогодне-рождественских праздников она посетила больницу "Охматдет" и повела время с детьми, которые лечатся в отделении трансплантации костного мозга.

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Елена Зеленская читала книгу "Майка Паливода выбирает профессию" современного украинского автора Мии Марченко. Приключения главной героини так вдохновили малышей, что они с радостью делились своими мечтами. Их теплая встреча завершилась облепиховым чаем с рождественским штоленом.

Очень рада этому приглашению от врачей "Охматдет" и самой идее. Ибо общее чтение – это одновременно и общение, и развлечение, и сеанс позитива для всех – и слушателей, и читающих,

– поделилась Елена Зеленская.

Елена Зеленская в детской больнице "Охматдет" / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская в детской больнице "Охматдет" / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская в детской больнице "Охматдет" / Фото из инстаграма первой леди Украины Отметим, добро к Рождеству творит не только Елена Зеленская, но звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер. Он Образ Елены Зеленской в ​​больнице "Охматдет" , добро к Рождеству творит не только Елена Зеленская, но звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер. Он подарил бездомным дома , на которые пожертвовал четверть миллиона гривен. Для визита к больным деткам первая леди избрала максимально простой и повседневный образ. На нем были обжатые темно-синие джинсы, белая футболка и пушистый кардиган нежно-персикового цвета. Волосы Зеленская уложила в фирменные локоны и ограничились легким макияжем. Похоже, она действительно подарила детям сказку, так как улыбка не сходила с ее лица.

Елена Зеленская в персиковом кардигане и джинсах / Фото из инстаграммы первой леди