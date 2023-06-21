Елена Зеленская появилась на публике в белой вышиванке: фото нежного образа первой леди

Первая леди Украины находится с рабочим визитом в Израиле. Там на официальных событиях Елена Зеленская продемонстрировала несколько аутфитов, среди которых была белая вышиванка.

Цель визита Елены в Израиль – работа над проектами в сфере ментального здоровья и помощь украинцам, страдающим симптомами посттравматического стресса. Супруга президента посетила Культурный центр при Посольстве Украины в Израиле. В этом обществе украинцы с радостью встретили Зеленскую.

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Нежный look Елены Зеленской

Первая леди Украины надела белую вышиванку с вышивкой в тон и объемными рукавами, которая выглядела очень нежно и изысканно. Соединила такой верх с черными классическими брюками и бежевыми туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

Волосы Елены были вложены в легкие локоны, хорошо спадающие спереди. На лице был макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах. Довершили аутфит лаконичные серьги и подвеска.

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Выходы Елены Зеленской в Израиле