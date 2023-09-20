В костюме асимметричного кроя: Зеленская поразила символическим образом на мероприятиях в США

Первая леди встретилась с главой ВОЗ Тедросом Гебреесусом. Также она выступила на мероприятии, организованном от ООН. Для этих событий Елена Зеленская избрала символический образ – изысканный костюм асимметричного кроя.

Зеленский вместе с женой сейчас находится в Нью-Йорке. У первой леди много запланированных встреч и мероприятий в США.

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Зеленская в США

Елена Зеленская 19 сентября встретилась с главой Всемирной организации здравоохранения – Тедросом Адханомом Гебреесусом. С ним она обсудила ментальное здоровье украинцев.



Зеленская с главой ВОЗ / Фото с ее инстаграмм-страницы

Впоследствии Елена выступила к западу от ООН. Там первая леди обратилась к генсеку Антониу Гутеррешу, чтобы организация помогла вернуть детей, похищенных Россией с оккупированных территорий.



Зеленская к западу от ООН / Фото с ее инстаграмм-страницы

По ее словам, более 19,5 тысяч украинских детей были депортированы или принудительно вывезены страной-агрессором. В то же время Украине удалось вернуть только 386 из них.

Первая леди также вспомнила о 6-летней Софийке, погибшей от ракетного удара по центру Днепра.

Что означает образ Елены Зеленской

Для этих встреч жена Зеленского выбрала ассиметричный брючный костюм черного цвета от дизайнера Андре Тана. По его словам, этот наряд символизирует надежды украинцев.

Дизайнер рассказал, что асимметрия – это особенность пиджака. Наряд имеет один карман и белое окаймление на правой стороне.

Это символизирует стремление и надежды украинского народа – белую полосу, которая всегда наступает после черной,

– рассказал Андре Тан.



Зеленская в пиджаке от Андре Тана / Фото с ее инстаграмм-страницы

В соцсетях также заметили, что на встрече с гендиректором ВОЗ у Елены Зеленской был забинтован палец.

Предыдущие образы Елены Зеленской