Елена Зеленская появилась на коронации Чарльза ІІІ: эффектный выход в мятном платье

От Украины на коронацию Чарльза ІІІ приехали Елена Зеленская и Денис Шмигаль. Первая леди Украины уже продемонстрировала несколько утонченных образов в Лондоне, а 6 мая ошеломила элегантностью в мятно-голубом платье и пальто.

В Великобритании происходит историческое событие, на которое съехались лидеры государств и члены королевских семей со всего мира. коронация Чарльза ІІІ. Елену Зеленскую в Вестминстерском аббатстве заметили в монохромном образе. 24 Канал.

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Образ Елены Зеленской на коронации Чарльза ІІІ

Первая леди Украины Елена Зеленская уже прибыла в Вестминстерское аббатство на коронацию Чарльза III в компании Дениса Шмыгаля. На ней эффектный монохромный образ мятно-голубого оттенка.

Это приталенное платье длины миди без бретелек и длинное пальто с разрезами на рукавах. Талию она подчеркнула на тон более темным поясом, а из украшений выбрала нежную подвеску с жемчужиной и и жемчужные серьги. Ее образ также дополняют белые туфли-лодочки.

Елена Зеленская на коронации Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

Елена Зеленская на коронации Чарльза ІІІ / Скриншот с видео