Елена Зеленская появилась на коронации Чарльза ІІІ: эффектный выход в мятном платье
От Украины на коронацию Чарльза ІІІ приехали Елена Зеленская и Денис Шмигаль. Первая леди Украины уже продемонстрировала несколько утонченных образов в Лондоне, а 6 мая ошеломила элегантностью в мятно-голубом платье и пальто.
В Великобритании происходит историческое событие, на которое съехались лидеры государств и члены королевских семей со всего мира. коронация Чарльза ІІІ. Елену Зеленскую в Вестминстерском аббатстве заметили в монохромном образе. 24 Канал.
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Образ Елены Зеленской на коронации Чарльза ІІІ
Первая леди Украины Елена Зеленская уже прибыла в Вестминстерское аббатство на коронацию Чарльза III в компании Дениса Шмыгаля. На ней эффектный монохромный образ мятно-голубого оттенка.
Это приталенное платье длины миди без бретелек и длинное пальто с разрезами на рукавах. Талию она подчеркнула на тон более темным поясом, а из украшений выбрала нежную подвеску с жемчужиной и и жемчужные серьги. Ее образ также дополняют белые туфли-лодочки.
Елена Зеленская на коронации Чарльза ІІІ / Скриншот с видео
Елена Зеленская на коронации Чарльза ІІІ / Скриншот с видео
- Важно, что Елена Зеленская лично встретились с Чарльзом ІІІ в преддверии коронации. Ее с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем пригласили на торжественный прием в Букингемском дворце, где находились главы государств и почетные зарубежные гости.
- Днем ранее, 4 мая, первая леди Украины встретилась с премьер-министром Риши Сунаком и его женой дизайнером Акшатой Мурти. Она посетила их резиденцию на Даунг-стрит, передала приглашение на третий саммит первых леди и джентльменов в Киеве и посетила Британскую библиотеку, которая является одной из крупнейших библиотек мира.