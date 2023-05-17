В изумрудном платье: Елена Зеленская очаровала образом во время нового выхода – фото с Джонсоном

Первая леди Украины отправилась в рабочую поездку в Республику Корея. Для одного из выходов там Елена Зеленская выбрала элегантное изумрудное платье, в котором появилась на фото рядом с Борисом Джонсоном.

Жена Зеленского неоднократно представляла Украину за границей. В этот раз она рассказала о войне в Украине, выступив на конференции "Азиатское лидерство. Эра турбулентности: путь к сотрудничеству и инновациям", которая ежегодно собирает ведущих политиков, экспертов региона и мира для обсуждения наиболее актуальных глобальных проблем.

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Изысканный look Елены Зеленской

Первая леди предстала перед публикой в элегантном сдержанном платье изумрудного цвета с воротничком и белыми вставками на рукавах. Талию Елены подчеркнул тонкий пояс. Зеленская соединила наряд с молочными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала макияж в натуральных тонах. Довершила аутфит роскошными серьгами.

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На фото видно, что на этом событии также был друг Украины – Борис Джонсон. Зеленская с восхищением слушала его рассказы и искренне улыбалась, радуясь встрече.

"Сейчас в Украине решается не только наша собственная судьба, но и судьба безопасности и отношений всех других стран. Вот почему для мира, от Европы до Азии, должна быть важна наша победа. Чтобы ни один потенциальный захватчик точно знал: повторить – не сможет", – подытожила первая леди.