Елена Зеленская пообщалась с итальянцами и жестко ответила на упреки пацифистов об оружии

Первая леди Украины без устали продолжает борьбу на информационном фронте. Она дала очередное интервью итальянскому изданию.

Супруга президента Елена Зеленская дала новое интервью для итальянского издания Corriere della Sera. Она рассказала о многомесячной войне, муже и ответила на упреки так называемых пацифистов.

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Елена Зеленская пообщалась с итальянцами

Первая леди Украины жестко ответила на вопрос о том, что некоторые итальянцы, называя себя пацифистами, считают неправильным снабжение оружием.

"Просто представьте, что это в вашу страну, в очаровательный Милан или в Неаполь, ворвались российские захватчики. Что они оккупировали окрестности Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты ежедневно прилетают в жилые дома Болонье. И потом оттуда достают бездыханных детей. И в это время кто-то говорит: "Сложите оружие, не сопротивляйтесь! Попытайтесь поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой или заминировал школу ваших детей"", – сказала Елена Зеленская.

Жена президента сравнила российского захватчика с насильником, а призывы пацифистов не предоставлять оружие Украине – с призывами к жертве насильника не сопротивляться ему.

Вы должны понимать важную вещь: захватчик, как и насильник, никогда не остановится, если ему поддаваться. Он пойдет дальше. И кто знает, не дойдет ли он до вас? Я бы этого не желала. Останавливая ныне нашествие, украинцы останавливают его не только относительно себя, но и Европы,

– подчеркнула она.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

, что Елена Зеленская снялась для издания в сдержанном образе – только такие аутфиты теперь выбирает первая леди. Она надела черное платье длины меди с коричневым ремешком и довершила look серьгами.