В жакете с цветочной вышивкой: Елена Зеленская покорила появлением на американском шоу

Первая леди Елена Зеленская посетила утреннее американское шоу. Она предстала в стильном жакете с цветочной вышивкой и рассказала о своем Фонде и не только.

Первая леди Украины продолжает воевать на информационном фронте. На днях она появилась на канале ABC в утреннем шоу Good Morning America.

Читайте также Елена Зеленская в элегантном изумрудном наряде созвонилась с королевой Швеции

Образ первой леди

Елена Зеленская предстала перед камерами в стильном и изысканном total black аутфите. Она надела кофточку, прямые штаны и жакет с цветочной вышивкой.

Жена президента дополнила образ золотыми серьгами в виде колец. Она распустила волосы и уложила их волнами, а на лице сделала легкий макияж.

Елена Зеленская / Фото с телеграма первой леди

Елена Зеленская пришла на американское шоу

Первая леди рассказала американской журналистке о войне в Украине. Там она затронула несколько вопросов – создание ее Фонда и мобилизация в России.

Наша цель – чтобы когда станет безопасно, как можно больше украинцев смогли вернуться к себе домой. А для того чтобы они вернулись – необходимо отстроить больницы, школы, жилье. Возможностей государства не всегда хватает, чтобы сразу восстановить страну после разрушений, которые нанес и наносит захватчик. Итак, понадобится вся мировая поддержка,

– подчеркнула Елена Зеленская.

, неделю назад в Нью-Йорке супруга президента презентовала Фундацию . Она занимается тремя основными направлениями – это образование, медицина и гуманитарная помощь. Каждый в мире может помочь Украине восстановиться.

Первая леди также рассказала, как отреагировала на мобилизацию в России. Она пояснила, что Украина все равно сплочена, поэтому будет продолжать бороться.

"Это действительно нельзя назвать простым периодом в нашей жизни. Нельзя говорить о войне, что мы к ней привыкаем. Но мы привыкаем к постоянному антилогическому поведению россии. Когда весь мир хочет, чтобы эта война закончилась, они продолжают набирать воинов своей армии. Да, нас это не может беспокоить. Это плохой знак для всего мира. Это значит в первую очередь то, что он не собирается останавливаться".

Что является основным отличием нашей армии от русской – мы знаем, за что боремся. В нашем войске сознательные украинцы, избравшие этот путь, бороться за свою страну. Я уверена, что это их не испугало, а только позволило им еще больше сплотиться и продолжать борьбу. Я у них уверена, не думаю, что это их испугало,

– добавила Елена Зеленская.

Елена Зеленская на американском шоу / Фото с телеграма первой леди