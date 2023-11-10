Королева, – Елена Мозговая показала редкое фото с мамой, на которую очень похожа

Продюсер Елена Мозговая поделилась с фанами редким семейным фото. Она показала, как сейчас выглядит ее мама.

Мама Елены Мозговой Виолетта Борисовна на днях отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 69 лет. По этому случаю украинская продюсер показала общий снимок на своей странице.

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Елена Мозговая показала фото с мамой

На праздновании дня рождения продюсер сделала с родным семейное фото. Перед камерой Виолетта Борисовна позировала в белом костюме и с накидкой, а Елена Мозговая в черных брюках и блузке.

Мамуля на своем дне рождения была королева! Люблю тебя, моя самая лучшая! И главное – будь мне здорова,

– написала Елена Мозговая под фото.



Елена Мозговая с мамой / Фото из фейсбука продюсерши

Поклонники продюсерши поздравляют ее маму с днем рождения и засыпают пожеланиями и комплиментами.