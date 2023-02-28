Елена Мозговая попала в больницу: как выглядит продюсер после операции

Продюсер Елена Мозгова показала свое фото из больницы. Оказалось, что она перенесла операцию.

Украинская продюсер Елена Мозговая попала в больницу, о чем стало известно после ее фото на личной странице. Она показала фотографию с катетером и сообщила, что вышла из наркоза.

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Елена Мозговая пережила операцию

Все будет хорошо. Из наркоза вышла. Всем здоровья,

– лаконично написала продюсер.



Елена Мозговая в больнице / Фото из фейсбука продюсерки

Елена Мозговая скрыла детали, из-за которых оказалась в больнице. Но потом стало известно, что она перенесла операцию. В комментариях продюсер отметила, что это было спланированное, а не срочное хирургическое вмешательство. Она добавила, что готова продолжить волонтерскую деятельность и показала свой снимок из палаты.

"И пока я здесь лежу в больнице, но мыслями уже дома, потому что часть одежды для раненых пришла, сегодня доедут носки и можно отправлять все вместе в госпиталь. Там ждут. И потому утром, после осмотра помчу домой отправить все".



Елена Мозговая в больнице / Фото из фейсбука продюсерки

Об операции сообщила подруга Елены Виктория, которая увлеклась ее стойкостью. "Вот знала, что у нее сегодня операция. Выйдете из наркоза, напишите. Вот, что пишет и присылает после наркоза. "Завтра придет одежда ребятам и сразу отправлю в госпитали". Наверное, она безумна, скажете вы, нет, она – нереальная! Это человек в больнице после операции. Это женщина, которая за три дня все решила и сделала!".