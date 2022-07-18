Выбросить не смогла, – Елена Мозговая о находке, которая напомнила ей отца
Источник:фейсбук Елены Мозговой
Продюсер Елена Мозговая дома случайно нашла вещь, которая в который раз напомнила ей о папе. Это был парфюм, который не смогла выбросить и поставила среди своих.
Николай Мозговой умер в 2010 году, однако Елена до сих пор не смирилась с этой потерей. Ее очень умиляет все, что хоть немного напоминает об отце.
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Во время уборки дома Елена Мозговая нашла духи отца. Он еще раз напомнил о папе, которого нет уже 12 лет. Конечно, выбросить такую находку Елена не смогла.
Затеяла генеральную уборку в доме. Нашла его духи, почти использованные. Понюхала и расплакалась. Папой пахнет. Выкинуть не смогла. Поставила к своим,
– написала Елена.
Продюсер иногда делится с поклонниками своими эмоциями. Эту историю рассказала именно потому, что захотелось.
В комментариях под сообщением подписчики Елены делятся похожими историями.
- "Всегда такие эмоции испытываю, когда касаюсь вещей родных, ушедших в засвет".
- "Я иногда ношу часы папы. Сейчас чаще".
- "А я сегодня отцовой удочкой ловила рыбу. Также захотелось поделиться".
- "Стоит крем для бритья, а папе нет 13 лет. Пусть стоит".
- "У меня есть вся одежда и кепки мужа, который трагически погиб почти 3 года назад. Они все им пахнут. Избавиться – нереально".
- "У меня тоже есть парфюм мужа".