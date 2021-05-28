Сколько бы мошенников ни уличила Елена-Кристина Лебедь в проекте, хейтеров одинаково будет волновать ее фигура. К этому женщина давно привыкла, но иногда случаются и приятные исключения.

Читайте также Юра не пришел – Слава Каминская рассказала, как рассталась с Никитиным

"Все знают, что меня хейтят и страшно "мочат" в соцсетях из-за моей фигуры – говорят, что у меня костлявые плечи, костлявые ноги, костлявые руки. Называют анорексичкой и тому подобное. Но на днях я получила самое удивительное письмо, которое позволило поверить, какой мир прекрасен. Оно было от девушки, которая писала, что год назад оставила мне оскорбительный комментарий и назвала анорексичкой, а сейчас созрела к тому, чтобы понять: все люди – разные и имеют право чувствовать себя комфортно в том весе, в котором они есть", – рассказала телеведущая.

Лучше поздно, чем никогда, считает ведущая. Особенно, если речь идет об изменении к лучшему во взглядах на жизнь.

Очень круто, что люди меняются и могут сделать правильные выводы, – отметила ведущая "Нового канала".

Какой вес Лебедь

Стоит добавить, что в начале 2020 года Кристина Лебедь утверждала, что весит 45 килограммов при росте 170 сантиметров. Несмотря на это, она часто выбирает откровенные платья и яркие вещи, которые лишь подчеркивают ее худобу и добавляют уверенности.