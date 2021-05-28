Скільки б шахраїв не викрила Олена-Крістіна Лебідь в проєкті, хейтерів однаково хвилюватиме її фігура. До цього жінка давно звикла, але іноді трапляються і приємні винятки.

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"Всі знають, що мене хейтять і страшно "мочать" в соцмережах через мою фігуру – кажуть, що у мене кістляві плечі, кістляві ноги, кістляві руки. Називають анорексічкою і тому подібне. Але днями я отримала найдивовижніший лист, яке дозволив повірити, який світ прекрасний. Він був від дівчини, яка писала, що рік тому залишила мені образливий коментар і назвала анорексічкою, а зараз дозріла до того, щоб зрозуміти: все люди – різні і мають право відчувати себе комфортно в тій вазі, в якій вони є", – розповіла телеведуча.

Краще пізно, ніж ніколи, вважає ведуча. Особливо, якщо мова йде про зміну на краще в поглядах на життя.

Дуже круто, що люди змінюються і можуть зробити правильні висновки, – зазначила ведуча "Нового каналу".

Яка вага Лебідь

Варто додати, що на початку 2020 року Крістіна Лебідь стверджувала, що важить 45 кілограмів при зрості 170 сантиметрів. Незважаючи на це, вона часто обирає відверті сукні та яскраві речі, які лише підкреслюють її худорбу та додають впевненості.