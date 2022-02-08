После новогодних корпоративов знаменитости сломя голову рванули за границу – кто в Мексику, кто на Мальдивы, кто в Европу, кто в Африку. Тогда как Елена Кравец не только на зимние каникулы, но и на свой юбилей, 45-летие, осталась в Украине. Однако надолго дома с 5-летними двойняшками ее не хватило, актриса сбежала в Славутич.

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Почему Елена Кравец поехала медитировать в Славутич

Юмористке так надоело сидеть дома, что ее стало раздражать все вокруг, в том числе и двойняшки Катя и Иван. Поэтому она поехала помедитировать и отвлечься. Правда, для этого Елена Кравец выбрала не раскрученные курорты в Таиланде или Китае, а городок Славутич, что на Киевщине.

Честно говоря, впервые в жизни я поехала отдыхать в одиночестве. Наступил какой-то момент, когда я поняла, что начала рычать на детей, начала дергаться,

– с юмором вспомнила Елена Кравец.

Компанию ей составил не муж Сергей, а учителя по медитации. В Славутиче они устроили релакс для души и тела – промасливались, много спали и, конечно же, медитировали.

Напомним, 1 января 2022 года Елене Кравец не удалось отпраздновать свой юбилей – собрать друзей за одним столом. Все потому, что в новогоднюю ночь она работала на корпоративе, а в день ее рождения "малышка упала с гриппом и температурой". Поэтому вместо шумной вечеринки звездная мама отпаивала их чаем и чистила мандаринки.