Після новорічних корпоративів знаменитості стрімголов гайнули за кордон – хто в Мексику, хто на Мальдіви, хто в Європу, хто в Африку. Тоді як Олена Кравець не тільки на зимові канікули, а й на свій ювілей, 45-річчя, залишилася в Україні. Однак надовго вдома з 5-річними двійнятами її не вистачило, акторка втекла у Славутич.

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Чому Олена Кравець поїхала медитувати у Славутич

Гумористці так обридло сидіти вдома, що її стало дратувати все довкола, у тому числі й двійнята Катя та Іван. Тому вона поїхала помедитувати та відволіктися. Щоправда, для цього Олена Кравець обрала не розкручені курорти в Таїланді чи Китаї, а містечко Славутич, що на Київщині.

Чесно кажучи, вперше в житті я поїхала відпочивати на самоті. Настав якийсь момент, коли я зрозуміла, що почала ричати на дітей, почала смикатися,

– з гумором пригадала Олена Кравець.

Компанію їй склав не чоловік Сергій, а вчителі з медитації. У Славутичі вони влаштували релакс для душі й тіла – промаслювалися, багато спали і, звичайно ж, медитували.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року Олені Кравець не вдалось відсвяткувати свій ювілей – зібрати друзів за одним столом. Усе тому, що в новорічну ніч вона працювала на корпоративі, а в день її народження "малеча впала з грипом та температурою". Тож замість гучної вечірки зіркова мама відпоювала їх чаєм і чистила мандаринки.