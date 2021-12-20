Елена Кравец рассказала, как планирует провести 45-летие и годовщину брака с мужем
Источник:"Светская жизнь"
Украинская юмористка и актриса Елена Кравец в 2021 году будет иметь два важных события: день рождения и годовщину свадьбы с любимым. Звезда рассказала, как хотела бы отпраздновать эти даты.
Звезда "Квартала 95" Елена Кравец празднует день рождения 1 января, потому в этот день у нее двойной праздник. Всех друзей и близких она собирает под вечер.
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Елена Кравец о праздновании важных дат
Юмористка рассказала, что любит душевные празднования дня рождения. Поэтому 45-летие она планирует провести именно так.
Я к слову "юбилей" отношусь не очень, у меня какие-то ассоциации, словно какой-то ресторан из прошлого. Я очень хочу, чтобы мы смогли собраться все вместе и посидеть, попеть песни под гитару,
– поделилась Елена Кравец.
Елена Кравец / Фото из инстаграма звезды
Также в 2022 Елена Кравец вместе с мужем будет праздновать 20 годовщину брака. Она рассказала, как мечтает отпраздновать важную дату.
"Я сейчас загадаю на всю страну, мы ни разу никуда не путешествовали вдвоем. Пожалуйста, муж мой, вдвоем", – призналась актриса.Отметим, ранее Елена Кравец рассказывала, что не все 20 лет семейной жизни прошли легко. Кризисы также преследовали супругов, но с ними помогал справиться специалист и общая терапия.