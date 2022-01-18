Екатерине Кухар – 40: лучшие спектакли, сценические образы и цитаты примы-балерины
Источник:24 канал
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар празднует день рождения! 18 января знаменитости исполняется 40 лет. К этой замечательной дате мы подготовили материал о самых выдающихся спектаклях и самых красивых сценических образах звезды.
Екатерина Кухар является одной из самых популярных балерин в мире. Она часто гастролирует как в Украине, так и за рубежом, постоянно радует поклонников своим талантом. А также артистка всегда подбирает изысканные наряды, которые со сцены выглядят просто невероятно. В каких образах можно увидеть приму-балерину – узнавайте в материале Showbiz 24.
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Репертуар Екатерины Кухар
- "Ромео и Джульетта" – Джульетта;
- "Сильфида" – Сильфида;
- "Щелкунчик" – Маша;
Екатерина Кухар в образе Маши: смотрите видео онлайн
- "Викинги" – княгиня Елизавета;
- "Венский вальс" – Анели;
- "Даниэла" – Софи;
- "Белоснежка" – Белоснежка;
- "Золушка" – Золушка;
- "Чиполлино" – Редиска;
- "Русалочка" – Русалочка;
- "Коппелия!" – Сванильда;
- "Лесная песня" – Мавка;
- "Корсар" – Гюльнара;
- "Спящая красавица" – Аврора, принцесса Флорина;
- "Жизель" – Жизель;
- "Свадьба Фигаро" – Сюзанна;
- "Властелин Борисфена" – Октавия;
- "Каприсы" – Мечта;
- "Дон Кихот" – Китри;
- "Кармен-сюита" – Кармен;
Екатерина Кухар в образе Кармен: смотрите видео онлайн
- "Пахита" – Пахита;
- "Мастер и Маргарита" – Маргарита;
- "Петрушка" – Балерина;
- "Грек Зорба" – Марина;
- "Раймонда" – Раймонда;
- "Шехеразада" – Зобеида;
Екатерина Кухар в образе Зобеиды: смотрите видео онлайн
- "Эсмеральда" – Эсмеральда;
- "Лебединое озеро" – Одетта, Одиллия.
Лучшие сценические наряды
Балетные костюмы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма примы-балерины
Выдающиеся цитаты примы-балерины
Балет – это характер.
- Чтобы ежедневно испытывать жажду жизни, человеку нужно окружать себя прекрасным.
Тело, движения и выражение лица иногда могут сказать больше, чем слова.
- Верьте в чудо, свои силы и тогда все обязательно получится!
Самое главное в жизни – сама жизнь. Ее ритм, аромат, вкус, цвет, умение наслаждаться каждым днем. Женщина должна быть живой! Чувственной! Настоящей! Уметь создавать вокруг себя особое пространство. И артисты должны жить полнее, чтобы была возможность передать зрителю накопленный опыт, эмоции, знания.
- Успех приходит к трудолюбивым, везение в любое время может покинуть человека, но успех останется навсегда, если он ежедневно работает, не покладая рук.
Танцовщица или танцор не могут быть без дисциплины, трудолюбия и правильного фанатизма. А также у них обязательно должны быть острый ум, безупречная координация, умение видеть, чувствовать, музыкальность и многое другое.