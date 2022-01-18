Екатерине Кухар – 40: лучшие спектакли, сценические образы и цитаты примы-балерины

18 января 2022 , 13:15
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Источник:

24 канал

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар празднует день рождения! 18 января знаменитости исполняется 40 лет. К этой замечательной дате мы подготовили материал о самых выдающихся спектаклях и самых красивых сценических образах звезды.

Екатерина Кухар является одной из самых популярных балерин в мире. Она часто гастролирует как в Украине, так и за рубежом, постоянно радует поклонников своим талантом. А также артистка всегда подбирает изысканные наряды, которые со сцены выглядят просто невероятно. В каких образах можно увидеть приму-балерину – узнавайте в материале Showbiz 24.

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Репертуар Екатерины Кухар

  • "Ромео и Джульетта" – Джульетта;
  • "Сильфида" – Сильфида;
  • "Щелкунчик" – Маша;

Екатерина Кухар в образе Маши: смотрите видео онлайн

  • "Викинги" – княгиня Елизавета;
  • "Венский вальс" – Анели;
  • "Даниэла" – Софи;
  • "Белоснежка" – Белоснежка;
  • "Золушка" – Золушка;
  • "Чиполлино" – Редиска;
  • "Русалочка" – Русалочка;
  • "Коппелия!" – Сванильда;
  • "Лесная песня" – Мавка;
  • "Корсар" – Гюльнара;
  • "Спящая красавица" – Аврора, принцесса Флорина;
  • "Жизель" – Жизель;
  • "Свадьба Фигаро" – Сюзанна;
  • "Властелин Борисфена" – Октавия;
  • "Каприсы" – Мечта;
  • "Дон Кихот" – Китри;
  • "Кармен-сюита" – Кармен;

Екатерина Кухар в образе Кармен: смотрите видео онлайн

  • "Пахита" – Пахита;
  • "Мастер и Маргарита" – Маргарита;
  • "Петрушка" – Балерина;
  • "Грек Зорба" – Марина;
  • "Раймонда" – Раймонда;
  • "Шехеразада" – Зобеида;

Екатерина Кухар в образе Зобеиды: смотрите видео онлайн

  • "Эсмеральда" – Эсмеральда;
  • "Лебединое озеро" – Одетта, Одиллия.

Лучшие сценические наряды

Балетные костюмы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма примы-балерины

Выдающиеся цитаты примы-балерины 

Балет – это характер.

  • Чтобы ежедневно испытывать жажду жизни, человеку нужно окружать себя прекрасным.

Тело, движения и выражение лица иногда могут сказать больше, чем слова.

  • Верьте в чудо, свои силы и тогда все обязательно получится!

Самое главное в жизни – сама жизнь. Ее ритм, аромат, вкус, цвет, умение наслаждаться каждым днем. Женщина должна быть живой! Чувственной! Настоящей! Уметь создавать вокруг себя особое пространство. И артисты должны жить полнее, чтобы была возможность передать зрителю накопленный опыт, эмоции, знания.

  • Успех приходит к трудолюбивым, везение в любое время может покинуть человека, но успех останется навсегда, если он ежедневно работает, не покладая рук.

Танцовщица или танцор не могут быть без дисциплины, трудолюбия и правильного фанатизма. А также у них обязательно должны быть острый ум, безупречная координация, умение видеть, чувствовать, музыкальность и многое другое.

Автор: Христина Кобак