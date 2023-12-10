Жена Виктора Павлика объяснила, почему певец отказался от операции на сердце

Украинский певец Виктор Павлик живет под риском внезапной смерти из-за проблем с сердцем. Он отказался делать операцию, хоть жена не поддержала его в этом решении.

Жена украинского певца Екатерина Репяхова ответила на вопрос, почему Виктор Павлик не согласился на операцию. Об этом ее спросили у инстаграм-сториз поклонники.

К слову Виктор Павлик отказался от операции на сердце: что об этом говорит его жена

Почему Виктор Павлик не согласился на операцию

Звездная жена рассказала, что Виктора Павлика ни сейчас, ни раньше не беспокоили проблемы со здоровьем. К тому же певца успокаивает и то, что его мама с пороком сердца живет более 80 лет.

Потому что его ничего не смущает по здоровью. И никогда не смущало. То, что у него нашли в сердце – случайность. Он вообще с другим запросом уходил. У его мамы порок сердца и он живет более 80 лет. Он считает, что и он так же проживет, как его мама,

– объяснила Екатерина Репяхова.



Екатерина Репяхова о мужчине / Фото с инстаграм-сториз

У Виктора Павлика проблемы с сердцем