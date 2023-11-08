Не разговаривает, – жена Виктора Павлика рассказала о самочувствии сына

Екатерина Репяхова и ее муж Виктор Павлик воспитывают сына Михаила. Малышу сейчас 2,4 года, но он до сих пор не разговаривает.

На днях звездная мамочка рассказала о состоянии здоровья мальчика. Кроме того, она призналась, как они лечат сына, и дает ли это результаты.

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Екатерина Репяхова рассказала о состоянии здоровья сына

Блогерша призналась, что мальчик пока не разговаривает и не понимает, когда к нему обращаются так, как это делают дети его возраста. Однако благодаря лечению малыш показывает значительные успехи. Он повторяет звуки, говорит некоторые слова и стал лучше понимать обращенный язык, чем это было раньше.

Михасику 2,4 года и он пока не разговаривает. И не понимает обращенного языка в той мере, в какой понимают его сверстники. Прошли мы большой путь диагностики. И сейчас занимаемся коррекцией педагогически. Без лекарств. У нас уже большие успехи. Миша повторяет звуки, говорит некоторые слова и гораздо лучше понимает обращенный язык,

– отметила женщина.

Екатерина Репяхова рассказала о состоянии здоровья сына / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Что известно о болезни сына Виктора Павлика