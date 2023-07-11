"Я не очень спортивная": жена Виктора Павлика показала фигуру в купальнике

Жена певца Виктора Павлика призналась, что сейчас не очень довольна своим телом и хочет похудеть. Екатерина Репяхова показала свою фигуру в купальнике и заявила, что хочет начать правильно питаться.

Напомним, что недавно Катя осуществила свою мечту – сделала долгожданную ринопластику. Теперь она рассказала подписчикам в Инстаграмме, что хочет похудеть.

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Репяхова решила улучшить свое тело. В частности, супруга Павлика показала себя в купальнике. Блоггерша намекнула, что хочет похудеть.

Хочу научиться правильно питаться. Пока в моей жизни много мучного, сладкого, мака и кока-колы… Как результат, вот такая фигура есть. Надеюсь, показать вам фото "после",

– написала Екатерина.



Екатерина Репяхова в купальнике / Фото с ее инстаграмм-сторис

Жена Павлика даже занялась плаванием. По ее словам, за свою жизнь она так и не научилась правильно это делать.

"Мне 29 лет, и я решила научиться правильно плавать. Никогда не поздно начать. Никогда не понимала этот вид активности, но решила выйти из зоны комфорта", – добавила Репяхова.

Блоггерша показала, как плавает в закрытом бассейне. Она добавила, что гордится собой, ведь приложила много усилий, чтобы прийти на занятия. "Имею проблемы с силой воли. Да и я не очень спортивная", – призналась Катя.



Екатерина Репяхова начала ходить на плавание / Фото с ее инстаграм-сторис

Кстати, несколько месяцев назад Катя сделала операцию на нос. Тогда она даже показывала первую реакцию Виктора Павлика на ринопластике. Она рассказала, что музыкант был против операции, но потом поддержал любимую.