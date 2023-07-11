"Я не дуже спортивна": дружина Віктора Павліка показала фігуру в купальнику

Дружина співака Віктора Павліка зізналася, що зараз не дуже задоволена своїм тілом і хоче схуднути. Катерина Репяхова показала свою фігуру в купальнику та заявила, що хоче почати правильно харчуватися.

Нагадаємо, що нещодавно Катя здійснила свою мрію – зробила довгоочікувану ринопластику. Тепер вона розповіла підписникам в Інстаграмі, що хоче схуднути.

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Репяхова вирішила покращити своє тіло. Зокрема, дружина Павліка показала себе в купальнику. Блогерка натякнула, що хоче схуднути.

Хочу навчитися правильно харчуватися. Поки в моєму житті багато борошняного, солодкого, маку та кока-коли… Як результат, ось таку фігуру маю. Надіюся, показати вам фото "після",

– написала Катерина.



Катерина Репяхова в купальнику / Фото з її інстаграм-сторіс

Дружина Павліка навіть зайнялася плаванням. За її словами, за своє життя вона так і не навчилася правильно це робити.

"Мені 29 років, і я вирішила навчитися правильно плавати. Ніколи не пізно розпочати. Ніколи не розуміла цей вид активності, але вирішила вийти із зони комфорту", – додала Репяхова.

Блогерка показала, як плаває у закритому басейні. Вона додала, що пишається собою, адже доклала багато зусиль, щоб прийти на заняття. "Маю проблеми з силою волі. Та й я не дуже спортивна", – зізналася Катя.



Катерина Репяхова почала ходити на плавання / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, кілька місяців тому Катя зробила операцію на ніс. Тоді вона навіть показувала першу реакцію Віктора Павліка на ринопластику. Вона розповіла, що музикант був проти операції, але згодом таки підтримав кохану.

Також нещодавно Катерина зачарувала публіку світлинами зі святкування Дня народження. Дівчина позувала у ніжній сукні, яка отримала чимало компліментів. Святкування відбулося у Карпатах. Зірковий чоловік Катерини був на святі та навіть потішив гостей музичним сюрпризом.

Згодом Катя подякувала рідним за те, що були поряд у цей день. Вона наголосила, що бажання наразі – у всіх одне.