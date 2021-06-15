Екатерина Репьяхова очаровала сеть фотографией любимого и сына

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова впервые стала мамой ночью 15 июня. 27-летняя девушка родила сына, которого супруги назвали Михаилом. Екатерина в инстаграм-сториз обнародовала миловидное фото любимого, который держал малыша на руках.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик наконец познакомились с общим сыном. Супруги невероятно счастливы и теперь еще больше наслаждаются временем, которое проводит вместе.

К теме Весь мир остановился, – жена Виктора Павлика поделилась фото новорожденного сына

Виктор Павлик постоянно находится рядом с женой. Он поддерживал ее в роддоме до начала родов, а теперь помогает с малышом. Репьяхова истощена, однако очень счастлива. В своем блоге она почти ничего не публикует, потому что, как отмечала, хочет провести время с любимым и крошечным сыном.

Новое фото Виктора Павлика с маленьким сыном

Однако некоторые кадры в сети все-таки появляются. Екатерина обнародовала в инстаграм-сториз трогательное фото мужа. Виктор позировал в палате частного роддома, которая обустроена специально для того, чтобы мужчина смог быть вместе с женой до и после родов.

Павлик мило улыбался, прижав к себе маленького Михаила, которого держал на руках. Екатерина не была многословной, лишь отметила инстаграм-страницу Павлика и добавила эмоджи в виде сердечка.



Виктор Павлик держит на руках сына Михаила / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой

Роды Екатерины Репьяховой