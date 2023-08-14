Жена Виктора Павлика показала, как была его фанаткой: архивное фото супругов

Жена Виктора Павлика была его фанаткой с детства. Следовательно, она поделилась с подписчиками архивным фото с мужем, когда еще была его фанаткой.

По словам Репяховой, она ходила на все выступления артиста. На концертах она покупала диски певца, которые в следующем году с удовольствием слушала.

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Екатерина Репяхова была фанаткой Виктора Павлика

В основном девушка посещала выступления исполнителя, которые проходили в Трускавце. Как выяснилось, на мероприятия Екатерина ходила вместе с мамой.

Всю жизнь ездила с мамой в Трускавец в августе, потому что у нее аллергия. Там всегда выступал Виктор Павлик. А мы с мамой ходили на все концерты,

– поделилась Екатерина.

"Среди многих артистов я полюбила именно Виктора Павлика еще в детстве. Покупали на концертах диски, а потом весь год их слушали", – добавила блогер.



Архивное фото Виктора Павлика с женой / Скриншот с инстаграмм-сторис

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