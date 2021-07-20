Известная украинская танцовщица Екатерина Кухар активно делится новыми фотографиями в своем инстаграм-блоге. На днях она опубликовала там новые фото.
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Образ Екатерины Кухар
Знаменитость позировала перед камерой в лавандовом поле, поэтому снимки получились особенно эффектные. Для прогулки она выбрала стильный повседневный наряд – молочное платье длины мини, поверх которого надела шоколадный кроп-топ.
Екатерина Кухар дополнила образ соломенной шляпой с огромными полями, что несомненно стало изюминкой образа. Танцовщица распустила темные волосы и уложила их нежными волнами.
Звезда на лице сделала нежный макияж, который удачно завершил look. Она выровняла тон лица, слегка подчеркнула веки тенями и накрасила губы розовым блеском.
Екатерина Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар
Екатерина Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар
Поклонники остались в восторге от новых кадров Екатерины Кухар. Своими впечатлениями они делились в комментариях:
- "Невероятно красиво. Фото очень теплые";
- "Красивые фото";
- "Какая красивая";
- "Волшебная";
- "Вы красавица";
- "Прекрасная".