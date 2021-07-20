Відома українська танцівниця Катерина Кухар активно ділиться новими світлинами у своєму інстаграм-блозі. Днями вона опублікувала там нові фото.

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Образ Катерини Кухар

Знаменитість позувала перед камерою у лавандовому полі, тож знімки вийшли по особливому ефектні. Для прогулянки вона обрала стильне повсякденне вбрання – молочну сукню довжини міні, поверх якої одягнула шоколадний кроп-топ.

Катерина Кухар доповнила образ солом'яним капелюхом з величезними крисами та торочками, що безсумнівно став родзинкою образу. Танцівниця розпустила темне волосся та вклала його ніжними хвильками.

Зірка на обличчі зробила ніжний макіяж, який вдало завершив look. Вона вирівняла тон обличчя, злегка підкреслила повіки тінями й нафарбувала губи рожевим блиском.



Катерина Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Катерина Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Шанувальники залишилися у захваті від нових кадрів Катерини Кухар. Своїми враженнями вони ділилися в коментарях: