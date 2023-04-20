Я сомневалась, – новая девушка Владимира Остапчука рассказала, как начинались их отношения

Ведущий Владимир Остапчук и его новая избранница перестали скрывать свои отношения и все чаще отвечают на вопросы подписчиков. Теперь Екатерина Полтавская призналась, как начинался их роман.

Подписчики спросили у девушки Остапчука, кто первым предложил встречаться и сразу ли она поняла, что это ее человек. Ранее Екатерина рассказывала, как ее родители отнеслись к их разнице в возрасте с ведущим.

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По ее словам, она вместе с Остапчуком в начале отношений обсудила, кто они друг другу и что их волнует.

Потому что отношения с публичным человеком имеют нюансы. Я не совсем помню, о чем думала после первого свидания, но подсознательно сразу решила, что это мой человек.

– написала Катя.

Полтавская добавляет, что после первого свидания говорила своим подругам, что не согласится встретиться с Остапчуком еще раз, потому что ее "пугала его профессия".

"Отношения с ним – это постоянное внимание со стороны незнакомых людей, которое я не могу контролировать. Поэтому я сомневалась, но сейчас не жалею о своем решении", – ответила она.



Екатерина рассказала о начале отношений с Остапчуком / Скриншот с ее инстаграммы

Напомним, что до знакомства с Полтавской Остапчук был женат дважды. 13 апреля Остапчук перестал скрывать отношения с Полтавской. Он сообщил, что они познакомились в сети во время работы над волонтерским проектом.

38-летний ведущий также сообщил, что стал первым мужчиной для своей 22-летней избранницы. Со своей стороны Полтавская заявила, что "их отношения для него – третьи серьезные за всю жизнь". Остапчук старше своей новой девушки на 16 лет.