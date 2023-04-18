Новая любимая Владимира Остапчука ответила, как ее родители отреагировали на их разницу в возрасте

Новая избранница телеведущего Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, рассказала, как ее родители отнеслись к их с ведущим разнице в возрасте. Напомним, что шоумен старше своей любимой на 16 лет.

Катя в Instagram-Stories призналась, что на самом деле Остапчук понравился родителям. Напомним, что на прошлой неделе звездный ведущий впервые подтвердил отношения с Полтавской и показал их общую фотографию.

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По словам девушки Остапчука, разница в 16 лет между парой вообще не смущает ее родителей. Тем более, что у папы и мамы девушки тоже похожий случай.

Они отнеслись отлично. У моих родителей разница 13 лет. Мы с 16 недалеко ушли,

– рассказала девушка.



Екатерина рассказала об отношении родителей к Остапчуку / Фото с ее инстаграммы

Найти общий язык с родными любимой тоже удалось. Екатерина подчеркнула, что ее родители очень рады за нее, ведь Владимир якобы отличный мужчина.

"Вова- ох*енный мужчина. Родители за меня рады. Если бы у всех был такой мужчина, как он, то в интернете было бы меньше яда", – предположила Полтавская.



Екатерина рассказала об отношении родителей к Остапчуку / Фото с ее инстаграммы

К слову, Владимир Остапчук также познакомил своих родителей с 22-летней девушкой Катей, когда те приезжали в Киев. Полтавская тогда сняла разговор шоумена с мамой.

Недавно влюбленные спровоцировали слухи о браке, ведь 22 февраля и Остапчук, и Полтавская опубликовали интригующие стороны из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки.