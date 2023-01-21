"Пташка" не успела сказать любимому, что согласна выйти за него замуж: почему она медлила

Любимый "Пташки" Екатерины Полищук погиб на войне. Девушка поделилась, что он очень хотел жениться, но она постоянно говорила, что это не ко времени. Нужного времени влюбленные не дождались.

Когда Екатерина уже была готова сказать Ярославу, что согласна выйти за него замуж, им никак не удавалось увидеться. В скором времени любимый "Пташки" погиб, спасая побратима.

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Екатерина Полищук рассказала о смерти любимого

Ярослав вместе с Екатериной был в Мариуполе. Парень очень хотел, чтобы они поженились, а любимая постоянно говорила, что это будет после войны, потому что сейчас не ко времени. Ее отношение к этому изменилось после ранения лучшего друга Виталия.

Тогда "Пташка" поняла, что, вероятнее всего, они уже не выйдут из блокады и очень хотела поговорить с любимым. Попросила собратьев, чтобы передали Ярославу, чтобы приехал. И любимый дважды приезжал, но не нашел Катю, потому что она в это время отвозила Виталия в больницу, пыталась спасти его.

Когда он был еще жив, я отвозила его в больницу, надеялась, что будет шанс его спасти, но мы не успели. Вот пока я ездила, Ярослав дважды приезжал за мной, он меня искал, но не нашел. Я так и не успела ему сказать, что согласна выйти за него замуж,

– поделилась Полищук.

Ярослав погиб на следующий день после Виталика. Это произошло, когда спасал собратья: "Он спас его. У собратья было тяжелое ранение, но сейчас он реабилитируется, все хорошо. Ярослав с двумя пулями в груди, спасая его, получил еще одну пулю в шею и, к сожалению, погиб".