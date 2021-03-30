Американская актриса Кирстен Данст и ее возлюбленный Джесси Племонс ожидают появление ребенка. Известно, что для звезды "Человека-паука" эта беременность будет уже второй. Что известно о появлении второго малыша Кирстен Данст – читайте в материале.

Кирстен Данст сообщила радостную весть о рождении своего второго ребенка в довольно необычным способом – актриса появилась на обложке журнала W. Вместе с ней в съемке приняли участие Эль Фанинг и Рашида Джонс.

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На фото Кирстен появилась в белоснежном платье от Rodarte, которое нежно подчеркивало округлившийся животик женщины. Фотографом знаменитостей на съемке стала София Коппола, с которой у Данст очень хорошие и дружеские отношения.



Кирстен Данст беременна во второй раз / журнал W

Что известно о беременности Кирстен Данст

Известно, что для супругов Кирстен Данст и Джесси Племонс этот малыш станет вторым. Пара познакомилась на съемках сериала "Фарго" и начала отношения в 2016 году. Уже в следующем году Племонс сделал предложение руки и сердца Данст и они обручились, а в мае у них родился сын-первенец – Эннис Племонс.