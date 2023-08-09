Меня иногда так называют, – Екатерина Осадчая удивила признанием, что хотела сменить имя

Телеведущая Екатерина Осадчая удивила неожиданным признанием, что раньше хотела изменить свое имя. Оказывается, в детстве ей не нравилось, что ее называют Екатериной. Она желала себе имя Оксана.

Однако судьба сложилась неожиданно, и сейчас Осадчую иногда называют Оксана. Об этом она рассказала в своем инстаграмме.

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Осадчая призналась, что когда она была маленькой, то хотела сменить имя – с Екатерины на Оксану.

Почему Осадчую иногда зовут Оксаной

По словам звезды, 40 процентов незнакомых людей случайно называют ее Оксаной. Очевидно, поклонники совмещают фамилию и имя – Екатерина Осадчая.

Люди совмещают "Катя" и "Осадчая" в "Оксане". Поэтому бойтесь своих желаний, они могут сбыться,

– призналась Екатерина.

Эта история ведущая вспомнила во время съемок шоу "Голос країни" в Варшаве. Там ее снова случайно назвали Оксаной.

"На съемках в зале было много украинцев. Наверное, сами украинцы, живущие в Варшаве. И мы выходили из павильона, и парень меня позвал "Оксана". И я в очередной раз вспомнила эту историю", – рассказала Катя.



Екатерина Осадчая хотела изменить имя / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что недавно Екатерина Осадчая показала редкое фото из своим 20-летним сыном Ильей. Она родила его в браке с нардепом Олегом Полищуком. Парень похож на звездную маму, как две капли воды.