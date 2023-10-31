Екатерина Кухар призналась об изменениях в личной жизни: фаны сплетничают о разводе

Екатерина Кухар и Александр Стоянов давно не показывались на общих фото и видео. Фаны засыпают звездную пару вопросами о разводе.

Прима-балерина Екатерина Кухар сменила имидж – сделала челку и чуть более короткую длину волос. Она продемонстрировала свою новую прическу в инстаграм-сториз.

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Екатерина Кухар сообщила об изменениях

В подписи к кадрам танцовщица оставила неоднозначную подпись, в которой сообщила об изменениях в личной жизни.

Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру,

– написала Екатерина Кухар.



Екатерина Кухар / Фото с инстаграм-сториз

Звездные супруги долгое время не публиковали совместных фото, однако они подписаны друг на друга в инстаграме. В июне Екатерина Кухар поздравляла мужа и партнера с днем рождения.

Впрочем, поклонники уже засыпают хореографиню вопросами о возможном разводе.

"Я далеко не первый человек, который задает этот вопрос. Катя, почему вы перестали публиковать фотографии и видео с мужем? Вы разошлись или что произошло?";

"Что-то я переживаю. А где Стоянов?";

"А где мужчина?";

"Я не поняла, а со Стояновым уже все?".

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