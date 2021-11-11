Екатерина Кухар позировала с мужем в дерзкой фотосессии: эффектные кадры

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар снялась в фотосессии вместе с мужем Александром Стояновым. Съемка состоялась по случаю фестиваля легендарного Сержа Лифаря с участием мировых звезд балета, который на днях состоится в Национальной опере Украины.

Масштабное событие состоится в Киеве 13 ноября. Этот фестиваль – настоящий праздник балетного искусства.

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В рамках Международного фестиваля зрители смогут насладиться одними из самых известных постановок, созданных Сержем Лифарем для Парижской оперы. Кроме того, будет представлена как современная неоклассика, так и шедевры уже признанной и проверенной временем классики.

Среди приглашенных артистов будут:

Адамжан Бахтияр, который входит в десятку лучших артистов балета в мире;

Адепхан Шугила из "Астана опера";

Айдос Закан – солист Дортмунского балета.

Фото Екатерины Кухар и Александра Стоянова

13 ноября в 19:00Национальный театр оперы и балета им. Тараса Шевченко, ул. Владимирская, 50

Перед фестивалем дуэт Екатерины Кухар и Александра Стоянова, которые также будут выступать на сцене Национальной оперы Украины, снялся в дерзкой фотосессии.

Александр надел смокинг и белую рубашку, а его возлюбленная – длинные черные брюки и рубашку. Для нежной и хрупкой Кухар такой образ был очень необычным, но эффектным.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото пресс-службы