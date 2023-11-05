На фоне слухов о разводе: Екатерина Кухар обратилась к подписчикам
Источник:Екатерина Кухар
На днях в сети появились слухи о разводе примы-балерины Екатерины Кухар и ее мужа Александра Стоянова. Знаменитость впервые это прокомментировала.
Екатерина опубликовала видео, где она улыбаясь, прогуливается и танцует по улицам города. В подписи к ролику звезда призвала поклонников не беспокоиться.
Не упустите Я не снайперша, – Евгения Эмеральд впервые призналась, где служила
Екатерина Кухар отреагировала на сплетни о разводе
Знаменитость опубликовала видео под песню украинской исполнительницы Klavdia Petrivna "Я счастлива". В ролике Екатерина излучала изысканность в своем ансамбле, надев черную водолазку, брюки в тон и ботинки. Изящное пальто и черная сумка завершили ее наряд.
Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений. Не беспокойтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку,
– написала прима-балерина.
Почему появились слухи о разрыве звездной пары
На днях Екатерина Кухар обновила имидж. Она подстригла челку и волосы. Знаменитость поделилась фото с новой прической с поклонниками. В подписи к кадрам танцовщица оставила неоднозначную подпись: "Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру". Это натолкнуло фанов на мысли о проблемах в отношениях звездных супругов. Кроме того, Александр и Екатерина давно не публиковали общие фото и видео.
В то же время, они все еще следят друг за другом в соцсетях и на их страницах остаются фото, где они вдвоем. К тому же в июне Екатерина трогательно поздравила мужчину с днем рождения.
Что известно об отношениях Екатерины Кухар и Александра Стоянова: коротко
- Екатерина и Александр укрепили свои десятилетние отношения, вступив в брак в декабре 2018 года. Их брак был зарегистрирован в США.
- Вместе пара воспитывает дочь Анастасию. Кроме того, у Екатерины есть сын от первого брака. Парня зовут Тимур.
- Супруги сейчас проживают за границей. Там они выступают в турах по странам Европы. Помимо художественной деятельности, звездная пара также занимается благородным делом, организовывая концерты, где собирают средства для пострадавших от войны.