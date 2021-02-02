Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар на днях громко отпраздновала день рождения в одном из заведений Киева. Знаменитость поделилась романтическими фотографиями с вечеринки, где позирует вместе с любимым.

Источник: Инстаграм Екатерины Кухар

Екатерина Кухар отпраздновала день рождения 18 января. Тогда она вместе с мужем и детьми находилась на Мальдивах. По возвращении в Киев любимый танцовщицы – Александр Стоянов организовал для нее вечеринку-сюрприз.

Смотрите также Екатерина Кухар громко отпраздновала день рождения в Киеве: кто из звезд был на празднике

На праздновании 39-летия Кухар побывали друзья и звездные коллеги. Шумная вечеринка происходила в одном из фешенебельных столичных заведений.

Романтические фото Екатерины Кухар с мужем

Прима-балерина не упустила случая сделать несколько кадров с любимым. Она предстала перед камерой в золотистом платье на тонких бретелях, которое соединила с черными босоножками на каблуках.

Волосы Екатерина вложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и матовой помадой нюдового цвета на губах. Кухар искренне улыбалась, грациозно позируя в объятиях Александра Стоянова.

Екатерина Кухар с мужем / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Екатерина Кухар с мужем / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Екатерина Кухар с мужем / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

В публикации звезда поделилась эмоциями от того праздничного вечера. Кухар призналась, что он был настолько волшебным и сказочным, что она совсем не хотела, чтобы он заканчивался.

Ярких красок добавлял еще тот факт, что каждый из присутствующих поддержал авантюру моего мужа и до последнего держал все в секрете. Даже, когда мы за 5 минут до моего выхода в зал разговаривали по телефону,

– поделилась Екатерина.

Балерина рассказала, что до сих пор отвечает на поздравления и получает подарки от поклонников. Также она призналась, что впервые отпраздновала день рождения не на гастролях, а с детьми и мужем в теплой стране, а потом с друзьями в родном Киеве.