Прима-балерина Екатерина Кухар посетила бал, который организовала известный ювелир Валерия Гузема. Судья шоу "Танцы со звездами" ошеломила безупречным образом в пышном платье.

Екатерина Кухар знает, как в любом месте и всегда выглядеть безупречно, подчеркивать прелести своего тела и поражать красотой. В который раз она продемонстрировала это на роскошном бале.

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Изысканный аутфит Екатерины Кухар

Для гламурного мероприятия прима-балерина выбрала нежный образ принцессы. Екатерина предстала перед публикой в светлом длинном платье с юбкой из органзы. Корсет наряда был расшит цветочными аппликациями. Особого шарма образу добавляло пикантное декольте и полуобнаженная спина.

Волосы Екатерина Кухар вложила в роскошные локоны, а на лице сделала вечерний макияж с темными коричневыми тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.

Взрослые иногда нуждаются в сказке больше, чем дети. Валерия, спасибо за волшебный вечер! Ты – воплощение вдохновения и доброты!

– написала Кухар в публикации.

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В комментариях поклонники примы-балерины оставляют в ее адрес много приятных слов.