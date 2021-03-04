Екатерина Кухар очаровала образом в пышном платье: фото
Прима-балерина Екатерина Кухар посетила бал, который организовала известный ювелир Валерия Гузема. Судья шоу "Танцы со звездами" ошеломила безупречным образом в пышном платье.
Источник:инстаграм Екатерины Кухар
Екатерина Кухар знает, как в любом месте и всегда выглядеть безупречно, подчеркивать прелести своего тела и поражать красотой. В который раз она продемонстрировала это на роскошном бале.
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Изысканный аутфит Екатерины Кухар
Для гламурного мероприятия прима-балерина выбрала нежный образ принцессы. Екатерина предстала перед публикой в светлом длинном платье с юбкой из органзы. Корсет наряда был расшит цветочными аппликациями. Особого шарма образу добавляло пикантное декольте и полуобнаженная спина.
Волосы Екатерина Кухар вложила в роскошные локоны, а на лице сделала вечерний макияж с темными коричневыми тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.
Взрослые иногда нуждаются в сказке больше, чем дети. Валерия, спасибо за волшебный вечер! Ты – воплощение вдохновения и доброты!
– написала Кухар в публикации.
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В комментариях поклонники примы-балерины оставляют в ее адрес много приятных слов.
- Шикарная девушка! Великолепное платье!
- Идеальная!
- Очаровательная!
- Такая красивая, нежная! Как фея в сказочном саду!
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