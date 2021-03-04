Прима-балерина Катерина Кухар відвідала бал, який організувала відомий ювелір Валерія Гузема. Суддя шоу "Танці з зірками" приголомшила бездоганним образом у пишній сукні.

Катерина Кухар знає, як будь-де та будь-коли виглядати бездоганно, підкреслювати принади свого тіла та вражати красою. Вкотре вона продемонструвала це на розкішному балі.

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Вишуканий аутфіт Катерини Кухар

Для гламурного заходу прима-балерина обрала ніжний образ принцеси. Катерина постала перед публікою у світлій довгій сукні зі спідницею з органзи. Корсет вбрання був розшитий квітковими аплікаціями. Особливого шарму образові додавало пікантне декольте та напівоголена спина.

Волосся Катерина Кухар вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж з темними коричневими тінями на повіках та матовою помадою нюдового кольору на губах.

Дорослі іноді потребують казки більше, ніж діти. Валеріє, дякую за чарівний вечір! Ти – втілення натхнення та доброти!

– написала Кухар в публікації.

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У коментарях прихильники прими-балерини залишають на її адресу багато приємних слів.